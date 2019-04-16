Массовая потасовка произошла на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске

Массовая потасовка произошла на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске, передает ТАСС.

Отмечается, что руководство лиги ACB JJ проведет расследование инцидента.

«Была потасовка, без пострадавших, сотрудников полиции не вызывали, судьи и организаторы все быстро уладили. Руководство лиги ACB JJ проводит расследование, они вынесут вердикт по виновным, виновные могут быть отстранены от участия в соревнованиях», — сообщили в краевой федерации.

Ранее боец смешанного стиля (ММА) Макс Гриффин рассказал о попытке провокации со стороны дагестанского спортсмена Зелима Имадаева до официального поединка.