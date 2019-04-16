Пострадавшего в драке с Овечкиным Свечникова обвинили в подстрекательстве

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Известный североамериканский телеведущий телеканала Sportsnet Дон Черри высказался об инциденте, который произошел во время третьего матча первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между »Каролиной Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпитаз» (5:0), передает «Советский спорт».

В первом периоде подрались капитан «столичных» Александр Овечкин и нападающий «Каролины» Андрей Свечников, которого пришлось с площадки уводить одноклубникам. Матч он продолжить не смог.

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«Посмотрите, небольшой удар, еще. Теперь он его вызывает на бой, хороший удар. Хочешь подурачиться? И он на льду. Он не бросался на ребенка! Это он сам предложил подраться, Овечкин этого не хотел! Когда ты бьешь кого-то клюшкой и пытаешься с ним подраться, будь готов. Он сам искал себе проблем», — сказал Черри в эфире Sportsnet.

«Вашингтон» ведет в серии 2 - 1.

Ранее голкипер «Вашингтона» высказался о драке Овечкина и Свечникова.