Овечкин: Свечников попросил меня подраться

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод в матче против »Каролины Харрикейнз», передает «Советский спорт».

Встреча, которая стала третьей игрой в первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), завершилась победой «Каролины» со счетом 5:0.

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В первом периоде Овечкин подрался с нападающим «Каролины» Андреем Свечниковым. Форварды нанесли друг другу несколько ударов. Свечников смог покинуть площадку только при помощи своих одноклубников и матч продолжить не смог.

Оба игрока получили штраф в размере пяти минут.

«Прежде всего, надеюсь, что с ним все в порядке. Я не большой боец, он такой же. Он попросил меня подраться. Ты же не хочешь, чтобы парень пострадал», — приводит слова Овечкина журналист Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

Ранее в «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова.