Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ

Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».

Промежуточное серебро соревнования завоевал соотечественник лидера Винсент Чжоу. Третье место занял японец Сома Уно.

Россияне Андрей Лазукин стал пятым, а Александр Самарин — 12-м.

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Мировое первенство в японской Фукуоке завершится 14 апреля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата.

Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров назвал проблемы мужского фигурного катания в России.