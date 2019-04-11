Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ
Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает «Советский спорт».
Промежуточное серебро соревнования завоевал соотечественник лидера Винсент Чжоу. Третье место занял японец Сома Уно.
Россияне Андрей Лазукин стал пятым, а Александр Самарин — 12-м.
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Мировое первенство в японской Фукуоке завершится 14 апреля.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня чемпионата.
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