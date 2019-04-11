Самый богатый бизнесмен России возглавил попечительский совет РФС
Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон стал главой попечительского совета Российского футбольного союза (РФС), сообщает Sport24.
62-летний предпринимателя назначили на должность на исполкоме РФС.
Михельсон является основным аукционером «Новатэка» и «Сибура». Forbes оценил его состояние в $24 млрд по состоянию на начала мало. Таким образом, новый глава попечительского совета российского футбола является богатейшим бизнесменом в России.
Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор петербургского «Зенита» Максим Митрофанов займет пост заместителя генерального директора РФС по развитию.