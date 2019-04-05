Семак – о ситуации с Кокориным: почему не сажают всех за дебоши на год

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Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак поддержал нападающего клуба Александра Кокорина, передает Sport24.

3 апреля суд принял решения продлить содержание форварда под стражей до 25 сентября. Кокорин находится в СИЗО с октября прошлого года из-за нападения на трех человек.

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«Я очень жду возвращения Саши в футбол. Надеюсь, что он скоро снова сможет играть на достойном уровне. Эта ситуация переходит все грани с точки зрения человеческого понимания. Почему тогда не всех поголовно сажают за дебоши на год? Я жду и полагаю, что клуб будет всячески поддерживать Кокорина. Я бы очень хотел, чтобы он продлил соглашение с «Зенитом», — заявил Семак.

Ранее стало известно, что заседания по делу Кокорина и Мамаева теперь могут проходить ежедневно.