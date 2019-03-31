Хабиб — Макгрегору: потерянную тобой честь никогда не вернуть

<img src="//img.gazeta.ru/files3/587/12011587/RTX6E5N6-pic905-895x505-17114.jpg">

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывание в свой адрес со стороны бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Ирландец 31 марта в твиттере опубликовал пост, в котором назвал российского спортсмена крысой.

Реклама

«Деньги приходят и уходят, а честь, которую ты потерял в тот вечер, никогда не вернуть. Живи с этим. Закончил карьеру в ММА, но начал карьеру в твиттере?» — поинтересовался Нурмагомедов.

Сообщение обладателя пояса организации было сопровождено хештегом «воин твиттера».

6 октября боец ММА из России защитил чемпионский титул в рамках турнира UFC 229, одолев Макгрегора удушающий приемом.

Ранее россиянин Тимофей Настюхин победил американца Эдди Альвареса в поединке Гран-при легковесов One Championship.