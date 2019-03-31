Хабиб — Макгрегору: потерянную тобой честь никогда не вернуть
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на высказывание в свой адрес со стороны бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
Ирландец 31 марта в твиттере опубликовал пост, в котором назвал российского спортсмена крысой.
«Деньги приходят и уходят, а честь, которую ты потерял в тот вечер, никогда не вернуть. Живи с этим. Закончил карьеру в ММА, но начал карьеру в твиттере?» — поинтересовался Нурмагомедов.
Сообщение обладателя пояса организации было сопровождено хештегом «воин твиттера».
6 октября боец ММА из России защитил чемпионский титул в рамках турнира UFC 229, одолев Макгрегора удушающий приемом.
Ранее россиянин Тимофей Настюхин победил американца Эдди Альвареса в поединке Гран-при легковесов One Championship.