Устроившего смертельное ДТП чеченца доставят в Москву

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Официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что сдавшийся полиции предполагаемый виновник ДТП на Можайском шоссе будет доставлен из Грозного в Москву.

«В отдел полиции № 3 управления МВД РФ по городу Грозный пришел с явкой с повинной Муслим Джамбеков, подозреваемый в совершении ДТП на Можайском шоссе в Москве. В ближайшее время в сопровождении сотрудников управления уголовного розыска МВД по Чеченской Республике он будет доставлен в Москву и передан столичным коллегам», — цитирует Волк ТАСС.

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По данным полиции, машина, которая сбила насмерть мать и дочь, принадлежит российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Абдул-Рахману Дудаеву. Спортсмен отрицает причастность к происшествию. По его словам, авто он продал еще в 2018 году. Однако новый владелец по неизвестной причине не зарегистрировал машину на свое имя. 29 марта Джамбеков сдался полиции после призыва Рамзана Кадырова.

Ранее Джамбеков пришел в отделение полиции Чечни.