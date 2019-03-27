Экс-игрок «Краснодара» провел ночь в центре для беженцев

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Бывший защитник «Краснодара» и «Томи» Огнен Враньеш, выступающий за «Андерлехт», был вынужден провести ночь в центре для беженцев, сообщает La Dernière Heure.

По информации издания, футболист после прилета из Боснии и Герцеговины столкнулся с проблемой из-за того, что собственник квартиры, в которой жил игрок, по неизвестным причинам попросил власти аннулировать вид на жительство спортсмена.

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До выяснения законности пребывания Враньеша в Бельгии он был вынужден провести ночь в центре для беженцев.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» помещен под домашний арест за вождение в нетрезвом виде.