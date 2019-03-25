Бывший баскетболист СССР устроил драку с активистами «Стоп-Хам»

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Наставник выступающей в Суперлиге команды «Зенит-Фарм», известный в прошлом баскетболист сборной СССР Сергей Гришаев попал в очередной ролик движения «Стоп-Хам», сообщает «Советский спорт».

Движение пытается приучить людей правильно парковаться. Когда активисты наклеили на машину спортсмена стикер «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу»,он пришел в бешенство и вступил с ними в драку.

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Сергей Гришаев находится в должности ассистента главного тренера команды «Зенит-Фарм» с 2017 года.

За время игровой карьеры он выступал за такие команды, как «Автомобилист», московское «Динамо», санкт-петербургский «Спартак», «Самара» и другие. В составе сборной СССР баскетболист стал серебряным призером чемпионата мира 1986 года.

Тренерскую карьеру он начал в 2003 году в саратовском «Автодоре».

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