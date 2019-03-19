Жена Кокорина рассказала о встрече с мужем в день его рождения
Гражданская жена нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Дарья Валитова в инстаграме ответила на вопросы подписчиков, передает «Советский спорт».
Девушка заявила, что встречалась с футболистом, которому 19 марта исполнилось 28 лет.
«Сегодня видела его. Правда, на расстоянии и за стеклом», — написала Валитова.
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Также она заявила, что Кокорин чувствует себя нормально, если не считать проблемы с коленом.
Ранее адвокат Андрей Ромашов заявил, что уголовное дело Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева передано в прокуратуру.