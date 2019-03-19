Темнокожего футболиста сборной России расстроили слова Погребняка

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Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари прокомментировал слова форварда екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка о натурализованных игроках, передает «Советский спорт».

В интервью игрок уральской команды заявил, что его смешит, когда темнокожий футболист выступает за сборную России.

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«Я бы не стал ничего говорить на этот счет, он просто не заслуживает внимания. Очень грустно, что такие люди еще есть. Я намерен продолжать выступать за сборную России. У меня было столько трудностей, что подобные слова меня больше не волнуют.

Сейчас многие считают, что он настоящий засранец, раз говорит такое», — цитирует Ари ESPN.

Бразилец отметил, что раньше он страдал от расизма в России, как и Роберто Карлос, Халк и Это'о. Однако теперь в России иначе.

«Говорят, что в Петербурге такое случается чаще.

В России я, как дома. Я живу здесь уже десять лет. У меня есть дочь и много друзей. В будущем я хочу жить как здесь, так и в Бразилии», — добавил форвард.

По словам Ари, фанаты всегда к нему тепло относились.

«Партнеры всегда относились ко мне очень хорошо. Игроки сборной России меня уважают, поэтому меня абсолютно не волнует эта ситуация. Все знают, как я играю, и что я отдаю все силы клубу и сборной, и за это меня ценят. Этого мне достаточно», — заключил игрок.

Ранее футболист предпочел не развивать эту тему.