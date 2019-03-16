У биатлонистки Павловой на рубеже возникли проблемы
Российская биатлонистка Евгения Павлова высказалась относительно результата эстафетной гонки 4×6 км на чемпионате мира в Швеции, передает «Матч ТВ».
По ее словам, на одном из рубежей произошла осечка, из-за чего было потеряно время.
«Можно было показать результат куда лучше. Не удалась стрельба, так еще и на одном из рубежей была осечка. Пришлось использовать дополнительный патрон», — рассказала Павлова.
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Она добавила, что не знает, почему оружие дало сбой.
«Узнайте у патрона. Это случается часто, от этого никто не застрахован. Потом старалась не рисковать, чтобы у девочек не было большого отставания, как в первой эстафете», — заключила спортсменка.
Ранее российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на чемпионате мира.