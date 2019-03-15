Самодурова выступила на хоккейном матче вслед за Туктамышевой

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Российская фигуристка, чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова выступила 15 марта на льду питерской арены в перерыве матча СКА с «Локомотивом» в рамках плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Спорт день за днем».

Самодурова откатала вторую часть своей произвольной программы под Кристину Агилеру. По ее словам, выступить ей предложил наставник Алексей Мишин.

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«Выступить тут перед чемпионатом мира меня попросил тренер Алексей Николаевич. Он решил, что это мне придаст уверенности», — пояснила Самодурова.

Фигуристка добавила, что это была своеобразная тренировка: «Тренировочный прокат. Ничего больше».

Через пять дней спортсменка будет выступать на чемпионате мира в Японии.

Ранее Елизавета Туктамышева выступила в перерыве матча СКА — «Локомотив».