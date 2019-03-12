Диас высмеял фото Хабиба в ванной с пятью мужчинами
Боец смешанного стиля Нэйт Диас решил в очередной раз поддеть чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, передает «Советский спорт».
Американец выставил в твиттере фотографию, на которой российский боец с пятью друзьями залез в ванную.
«Самбо?» — гласит подпись к фото.
В 2015 году Диас уже вступал в конфликт с Нурмагомедовым в Лас-Вегасе.
В 2019 году он снова решил позлить дагестанского спортсмена, обозвав его трусом. Критически в адрес Нурмагомедова высказывался и брат Нэйта Ник Диас.
Нурмагомедов отбывает дисквалификацию за драку после победы над Конором Макгрегором на турнире UFC 229. Американский боец не принимал участия в поединках с августа 2016 года, когда уступил Макгрегору решением судей.
Ранее вышедший из тюрьмы российский боец Вячеслав Дацик назвал Нурмагомедова дрыщом.
Sambo ? pic.twitter.com/8YgtQrpRuD— Nathan Diaz (@NateDiaz209) 12 марта 2019 г.