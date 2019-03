Макгрегора освободили из окружной тюрьмы под залог

Бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весах Конора Макгрегора освободили из-под ареста под залог, сообщает «Советский спорт».

Боец смешанного стиля (ММА) провел в окружной тюрьме Майами-Дейд около четырех часов. Залог за ирландца составил $12,5 тыс.

Реклама

По информации СМИ, Макгрегор был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего поклонника после того, как тот решил сделать фото бойца возле отеля в пять утра.

Пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии. Он оценивает стоимость телефона в $1 тыс.

Ранее российский боец ММА Яна Куницкая рассказала о своем физическом состоянии после травмы, полученной на турнире UFC Fight Night 146.

Conor McGregor was swarmed by media while leaving a correctional facility in Miami after being arrested earlier today. pic.twitter.com/RrRuyD1pnb