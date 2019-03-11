Президент «Реала» Перес: лучший тренер в мире возвращается в наш клуб
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес очень рад возвращению Зинедина Зидана на пост наставника клуба, передает «Советский спорт».
Он назвал француза лучшим тренером в мире.
«Мы здесь, чтобы поприветствовать нашего любимого Зидана. Ваша любовь к «Реалу» возвращает вас в клуб. Вы берете на себя ответственность тренера нашей команды в особенно сложный период. Поэтому вы здесь сегодня.
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Когда мы предложили вам вернуться домой пять дней назад, вы показали свою преданность и приверженность. Как президент, я не забываю тот день, когда вы возглавили «Реал», чтобы стать частью нашей истории. Лучший тренер в мире возвращается в «Реал», — цитирует президента «сливочных» Marca.
Ранее сообщались подробности возвращения Зидана в «Реал».