«Реал» может потерять лидера перед матчем с «Барселоной»

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Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос из-за травмы может пропустить домашний матч 26-го тура испанского чемпионата с «Барселоной», сообщает «Советский спорт».

Как сообщает Marca, во время ответной игры 1/2 финала Кубка Испании с «Барсой» Рамос столкнулся с партнером по команде Каземиро, что и привело к дискомфорту в подколенном сухожилии.

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Матч «Реал» — «Барселона» состоится на мадридском стадионе «Сантьяго Бернабеу» 2 марта в 22:45 по московскому времени.



Ранее «Барселона» победила «Реал» в Кубке Испании.