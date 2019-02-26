Суд вынес решение по делу Кокорина и Мамаева

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Прошло заседание Московского городского суда по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

Суд отклонил апелляцию защиты на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника «горожан», а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля. Срок ареста признали законным.

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Четверо фигурантов дела находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября 2018 года. 6 февраля срок заключения продлили до 8 апреля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что следствие по делу футболистов закончат в ближайшие две недели.