Роднина испытала гордость после появления флага России на соборе в Солсбери

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о появлении флага России на соборе в Солсбери.

«Поднимая флаг России, люди начинают понимать значение нашей страны. Я испытала гордость за развевающийся российский триколор. Наверное, все-таки до людей начинает доходить осознание, что мы не страна кошмаров и ужасов.

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Наш флаг, где бы он ни поднимался, — это уже момент, чтобы гордиться страной, потому что флаги просто так не поднимаются», — приводит слова Родниной радиостанция «Говорит Москва».

Российский флаг был вывешен на строительных лесах вокруг собора Девы Марии в Солсбери 17 февраля.

Ранее Роднина заявила, что гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена стала огромной потерей для фигурного катания.