Логинов шокирован своими ошибками в спринтерской гонке
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о своем выступлении во время спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, передает «Матч ТВ».
Логинов показал лучший результат в спринте среди россиян — он пришел седьмым.
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«Вчера было сложное самочувствие. Больше отдыхал, пытался мобилизовать силы. Сегодня просто надо было справиться со стрельбой. Честно говоря, я в шоке от двух ошибок на лежке.
Если бы не эти два штрафа, то можно было бы бороться за высокие места», — заявил биатлонист.
Ранее Гараничев извинился за свое опоздание на спринтерскую гонку.