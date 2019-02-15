Два россиянина вошли в тройку лучших игроков дня НХЛ

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Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила тройку лучших хоккеистов минушвего игрового дня. В 11 матчах на хоккейных площадках появлялся 21 представитель России, сообщает «Советский спорт».

Первой звездой дня стал нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который набрал 4 (1+3) очка в матче с «Даллас Старз» (6:0). За последние три игры россиянин набрал 11 баллов.

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Второй звездой признали нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна, который набрал 3 (1+2) очка в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Американский нападающий уже 15 матчей подряд не уходит с площадки без результативных передач.

В тройке лучших также оказался нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, оформивший дубль в игре с «Аризоной Койотс» (4:0).

Ранее три россиянина были названы лучшими игроками недели в НХЛ.