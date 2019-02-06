«Лос-Анджелес» разгромил «Нью-Джерси» благодаря шайбе Ковальчука

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» на выезде с разгромным счетом обыграли «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Нью-Джерси, завершилась победой гостей со счетом 1:5.

Одну из шайб «Кингз» забросил россиянин Илья Ковальчку. Напомним, представитель России в в 2010 году заключил 15-летнее соглашение с «дьяволами» на сумму $100 млн. Однако после сезона-2012/13 подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — петербургский СКА. Летом 2018 года Илья принял решение вернуться в североамериканскую лигу, но уже не в «Нью-Джерси», а в «Лос-Анджелес».

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Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» благодаря двум передачам Кузнецова.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» (Нью-Джерси) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) —1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

0:1 — Кемпе (Хагелин) — 06:21;

1:1 — Заха (Братт, Стэффорд) — 23:31;

1:2 — Тоффоли (Копитар, Даути) — 40:32 (5x4);

1:3 — Тоффоли (Амадио, Лайпсик) — 41:07;

1:4 — Фанеф (Копитар) — 41:52;

1:5 — Ковальчук (Копитар) — 57:36.