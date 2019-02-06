Роналду учит своего годовалого сына играть в футбол

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в день рождения решил преподать пару уроков игры в футбол своему годовалому сыну, сообщает «Советский спорт».

Видео с португальцем опубликовала в инстаграме его невеста Джорджина Родригес. На нем форвард играет футбольным мячом со своим сыном Матео. Малыш пытается пинать мяч, который в его направлении катит папа.

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«Поздравляю, любовь моя! Спасибо тебе за то, что делаешь нас счастливыми каждый день! Бесконечно любим тебя», — подписала фотографию Родригес.

В нынешнем сезоне Роналду провел в итальянской Серии А 22 матча, забив 17 мячей и отдав шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что Криштиану рад отметить день рождения в Италии.