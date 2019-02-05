Промоутер Ковалева не видит смысла в третьем бое с Альваресом

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Промоутер российского боксера Сергея Ковалева Кэти Дува прокомментировала возможность третьего поединка спортсмена с колумбийцем Элейдером Альваресом, передает «РИА Новости».

Утром 3 февраля россиянин победил в бое-реванше Альвареса и забрал себе титул чемпиона мира WBO в полутяжелом весе. В августе 2018 года Ковалев нокаутом проиграл колумбийцу.

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«Я вижу сценарий, при котором Ковалев и Альварес могли бы провести третий бой - если колумбиец возьмет титул, тогда они могли бы провести объединительный бой. Не думаю, что третий бой между этими соперниками прямо сейчас был бы особо интересен», — заявила Дува.

Ковалев 33 раза выигрывал поединка (28 раз нокаутом). При этом один раз он разошелся с противником ничьей и трижды уступил.

Ранее сообщалось, что поединок Ковалева и Бивола считают возможным.