Бывший селекционер «Зенита» объяснил, почему клуб не подписал Зинченко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/905/10590905/zina-pic905-895x505-84959.jpg">

Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник рассказал, почему клуб с берегов Невы отказался от подписания полузащитника Александра Зинченко, передает «Советский спорт».

«Я посмотрел Зинченко и понял, что стоит рекомендовать его «Зениту». Он поехал в Питер, потренировался, но некому было принять решение по контракту, и его переманил «Рубин», — сказал ныне заместитель генерального директора «Химок».

Реклама

Баранник также поделился воспоминаниями о том, как протекала дальнейшая карьера украинского футболиста.

«В Казани у него тоже что-то не получилось, и он попал в «Уфу», а потом в «Манчестер Сити». Как видите, хождение по мукам не всегда вредит», — добавил он.

Ранее Зинченко поддержал Ракицкого после перехода в «Зенит».