Россиянин Ковалев стал чемпионом мира по версии WBO

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Российский боксер Сергей Ковалев стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), победив колумбийца Элейдера Альвареса, сообщает «РИА Новости».

Бой продолжался все 12 раундов, по итогам которых все судьи поединка отдали свое предпочтение россиянину. Таким образом, Ковалев сумел взять реванш у представителя Колумбии и вернуть себе титул.

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Опираясь на статистику россиянин выбросил в два раза больше ударов и был точнее в попадании по сопернику.

Напомним, 4 августа 2018 года представитель России проиграл Альваресу нокаутом и потерял титул WBO.

Ранее Сергей Ковалев пообещал доказать свое превосходство над колумбийцом.