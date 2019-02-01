Следствие просит продлить арест Кокорину и Мамаеву

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В Тверской суд Москвы поступило ходатайство о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает «РИА Новости».

Следствие просит оставить нападающего «Зенита» и полузащитника «Краснодара» в СИЗО еще на два месяца — до 8 апреля.

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Как рассказала пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, заседание по рассмотрению вопроса о продлении заключения игрокам состоится 6 февраля в 12:00 по московскому времени.

В отношении футболистов ведется расследование по статьям Уголовного кодекса России 116 «Побои» и 213 «Хулиганство». С 11 октября фигуранты дела находятся в Бутырском следственном изоляторе.

5 декабря Тверской суд Москвы вынес решение удовлетворить ходатайство следствия, настаивавшего на продлении срока заключения Мамаева, Кокорина, младшего брата форварда Кирилла и их приятеля Александра Потасовицкого. Срок содержания под стражей фигурантов дела истекает 8 февраля.

18 декабря Мосгорсуд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева на решение Тверского суда продлить арест футболистов.

Ранее сообщалось, что Кокорину и Мамаеву продлят срок заключения в «Бутырке».