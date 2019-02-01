Плющенко оценил шансы Медведевой на возвращение в сборную России

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мыслями по поводу перспектив Евгении Медведевой выступить на чемпионате мира, передает «РИА Новости».

19-летняя ученица Брайана Орсера после неудачи на чемпионате России числится запасной в составе национальной команды.

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«Готовиться ей в сезоне нужно по-любому, Женя — опытный боец. Что-то не получилось у нее на стартах пока, но ничего в этом страшного нет. Медведева все это может преодолеть только борьбой. Я бы Женю не сбрасывал со счетов перед чемпионатом мира, потому что ее опыт дорогого стоит.

Сможет ли она преодолеть себя уже в этом сезоне? Сможет ли подняться уже сейчас после всех этих падений на соревнованиях? Если сможет, значит, ей надо ехать и доказывать это на каком-либо старте до мирового чемпионата. Ей надо выходить и рвать, биться за собственное место, делая свою работу чисто», — сказал Плющенко.

Чемпионат мира пройдет с 18 по 24 марта в японском городе Сайтама.

Ранее сообщалось, что Плющенко назвал позором выступление Михаила Коляды в произвольной программе на чемпионате Европы.