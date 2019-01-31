Месси прокомментировал победу «Барселоны» над «Севильей»

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Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал победу над «Севильей» в рамках ответного матча четвертьфинала Кубка Испании, передает «Советский спорт».

Ответная игра завершилась разгромной победой каталонской команды со счетом 6:1. Стоит отметить, что первую встречу «Барселона» проиграла со счетом 0:2.

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«Было сказано, что мы сливаем Кубок Испании, что не хотим этот трофей. Мое послание было неправильно понято: будем бороться во всех трех турнирах, это наш долг. В «Барселоне» мы боремся за все.

До того, как забить мяч, я не использовал несколько шансов. Но мои одноклубники реализовали другие моменты, и когда настала моя очередь, все уже было решено. Команда сыграла здорово, и мы вышли в следующий раунд», — приводит слова форварда Marca.

Ранее «Барселона» разгромила «Севилью» благодаря дублю Коутиньо.