Федор Емельяненко: я задумываюсь о завершении карьеры

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал возможное завершение карьеры после поединка с американцем Райаном Бэйдером за пояс чемпиона Гран-при Bellator, передает Sport24.

Спортсмен назвал причину, по который он может уйти из ММА.

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«Об этом можно будет говорить только после боя. Посмотрим. Конечно, я задумываюсь об этом. Дело не в том, что мне не хочется драться. Но возраст уже дает о себе знать. Посмотрим», — заключил Емельяненко.

Встреча россиянина с американцем пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 27 января по московскому времени. Она станет главным событием турнира Bellator 214.

Ранее Емельяненко поделился мнением об инциденте с участием чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова после победного поединка с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229.