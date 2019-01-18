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Каталонская «Барселона» установила рекорд в Кубке Испании, сообщает «Советский спорт».

Сине-гранатовые одержали победу над валенсийским «Леванте» в ответном матче 1/8 финала со счетом 3:0. Общий счет на данный момент — 4:2 в пользу подопечных Эрнесто Вальверде.

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Это противостояние стало 22 победным для каталонского клуба. Данный результат является рекордом турнира.

«Барса» является обладателем четырех последних Кубков Испании.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может быть дисквалифицирована из Кубка Испании.