«Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в полуфинал Кубка Испании

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Каталонская «Барселона» одержала победу над валенсийским «Леванте» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Общий счет противостояния на данный момент — 4:2 в пользу «Барсы».

Голы в данной игре оформили нападающий Усман Дембеле, а также капитан Лионель Месси.

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Напомним, что президент «Леванте» Кико Каталан собирается подать жалобу на «Барселону» за нарушение сине-гранатовыми регламента в первом матче 1/8 финала, так как во встрече принимал участие футболист, который не имел права выходить на поле. Речь идет о 19-летнем защитнике Хуане Мовилье, вышедшем в стартовом составе и отыгравшем до замены 58 минут. Мовилья не мог участвовать в этой игре, так как был дисквалифицирован во время выступлений за резервную команду «Барселоны». Таким образом, каталонцы могут быть наказаны техническим поражением или отстранены от турнира.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас отметил уникальность Месси.

Кубок Испании-2018/19. 1/8 финала. 2-й матч

«Барселона» (Барселона) — «Леванте» (Валенсия) — 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 --Дембеле, 30; 2:0 — Дембеле, 31; 3:0 — Месси, 54.