Хачанов: хотел бы сыграть в миксте с Касаткиной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/603/12025603/Snimok_ekrana_2018-10-18_v_10.14-pic905-895x505-85349.png">

Российский теннисист Карен Хачанов ответил на вопрос о том, с кем бы он хотел сыграть в миксте, передает «Советский спорт».

«С кем бы хотел сыграть микст? Было бы интересно сыграть с Дашей Касаткиной. Мне нравится ее стиль игры», — сказал спортсмен во время ответов на вопросы болельщиков ВКонтакте.

Реклама

Хачанов также прокомментировал проблемы свои проблемы с локтем.

«Вообще, локоть меня не беспокоил. Скорее, с плечом раньше были проблемы время от времени. Но всё равно становился сильнее, крепче, много занимался на плечи, на все группы мышц. Вес ракетки увеличился», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Хачанов обыграл Нисиоку в матче второго круга Australian Open.