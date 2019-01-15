«Авангард» намерены спасти от банкротства

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Администрация Курской области не планирует прекращать существование местного «Авангарда», сообщает ТАСС.

Курский клуб испытывает серьезные проблемы с финансами, однако, как заявил врио губернатора региона Роман Старовойт, местная власть окажет поддержку команде.

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«Вопрос о закрытии клуба никогда не ставился, не стоит он и на сегодняшний день. В конце прошлого года мною был найден инвестор, который оплатил участие команды в январско-февральских сборах. Убытие команды должно состояться 19 января, перед выездом их на сборы я планирую с ними встретиться и уже рассказать коллегам более подробно, какие планы у региона по поддержке и развитию клуба», — сказал он.

Ранее сообщалось, что «Авангард» может прекратить свое существование из-за долгов по зарплате.