Губерниев прокомментировал реакцию биатлонистов на победу Логинова

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу реакции шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона и француза Мартена Фуркада на победу Александра Логинова в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе.

«Фуркад и Самуэльссон смотрят на Сашу снизу вверх и плачут от того, что он их так обыграл. Мне близка взвешенная позиция Йоханесса Бё по Логинову. Он верно подметил: что толку говорить, если Саша выиграл, теперь надо его побеждать», — приводит слова Губерниева «Russia Today».

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Комментатор также отметил, что российский биатлонист не должен обращать внимания на высказывания со стороны.

«Нет никакого дела до слов других биатлонистов», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал победу россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке.