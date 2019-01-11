Тренер российских гандболистов рассказал о задачах на ЧМ-2019

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Главный тренер сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о задачах команды на чемпионат мира 2019 года, передают «Известия».

Наставник отметил, что подопечным необходимо попасть в семерку лучших, чтобы продолжить отбор на Олимпийские игры-2020 в Токио

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«Несмотря на кадровые потери, мы должны выполнить поставленную задачу, попасть как минимум в олимпийскую квалификацию. Будет непросто. За последние годы уровень команд сильно подтянулся, и слабых соперников на чемпионате мира нет по определению. Поэтому в каждом матче постараемся показать свою лучшую игру», — уверил Кокшаров.

На групповом этапе российские гандболисты выйдут против немцев, французов, а также сыграют со сборными Сербии, Бразилии и объединенной командой Кореи.

Ранее шведская гандболистка Луиза Санд решила завершить карьеру в середине сезона ради операции по смене пола.