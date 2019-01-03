Малкину не разрешили надеть траурную повязку в память о Магнитогорске
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался по поводу трагедии в своем родном городе Магнитогорске, где при обрушении дома погибло 37 человек, передает «Спорт-экспресс».
«Трагедия случилась на улице Карла Маркса… На моей улице, я жил в детстве в 141-м доме, а обрушился 165-й… Буквально двадцать домов разница. Я хотел надеть траурную повязку на свитер. Сегодня созванивались с НХЛ, но они не разрешили. Сказали, что не положено на одного игрока только делать», — сказал Малкин.
Хоккеист рассказал, что будет всеми способами помогать пострадавшим в этой трагедии.
«Выставим на аукцион майки, коньки мои, выразим слова поддержки, соболезнования. Все понимают, что это мой родной город. Я много лет отдал «Питтсбургу», они должны меня поддерживать, спасибо им за это», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Малкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске.