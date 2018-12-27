Голкипер сборной Дании получил травму перед матчем с Россией на МЧМ

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Основной голкипер сборной Дании Мэдс Соегаард получил травму перед матчем с национальной командой России на молодежном чемпионате мира, проходящем в канадском Ванкувере, сообщает «Советский спорт».

На 13-й минуте матча с канадцами вратарь был вынужден покинуть площадку. Его заменил Уильям Рот.

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Матч первого тура МЧМ между командами Канады и Дании завершился разгромной победой хозяев турнира со счетом 14:0.

Сборная России сыграет с датчанами 28 декабря. Встреча начнется в 0:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной Канады рассказал, как 14 шайб в ворота датчан помогут в матче против национальной команды России.