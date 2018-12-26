Экс-тренер сборной Испании рассказал о пьянстве в российском клубе

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Бывший тренер сборной Испании по футболу Хулиан Калеро поделился воспоминаниями о работе в нижегородском клубе «Волга», передает Sport24.

Специалист входил в тренерский штаб Дмитрия Черышева в «Волге» в 2011 году. По его словам, в это время в команде процветало пьянство.

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«Русские не соблюдают диету и режим. Они пьют и не уважают статус профессионального футболиста. Знаю, о чем говорю: я работал в России и видел пьяниц в «Волге». Да, они напивались. В Испании футболисты вообще не пьют, а строгая диета соблюдается ежедневно. В «Волге» — не так.

Допустим, у нас было много футболистов из Грузии. Они не соблюдали режим и не были профессионалами. Деньги — единственное, что их держало. Важно было только получить зарплату. Были люди, которые привозили грузинских футболистов. Не помню их имен, но они общались с президентом клуба. Когда «Волга» поднялась в первый дивизион, хороших игроков подписывать было трудно», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что бывшего игрока сборной России Александра Кержакова направили на экспертизу к наркологу.