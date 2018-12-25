WADA не было приглашено на повторное посещение лаборатории в Москве

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Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) не были приглашены на повторное посещение лаборатории в Москве, сообщает ТАСС.

Организация не получала соответствующее письмо.

«Насколько мне известно, мы не получали такого письма», — заявили в в пресс-службе агентства.

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До этого специалисты WADA не завершили работу в лаборатории, так как их оборудование не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. В организации отметили, что намерены закончить начатое, как только российские власти урегулируют вопрос.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон признался, что пропустил одну сдача допинг-теста в 2018 году.