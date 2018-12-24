Экс-чемпион UFC высказался о переносе боя из-за проваленного допинг-теста

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс высказался о проваленном допинг-тесте перед турниром UFC 232, передает «Советский спорт».

«Я сосредоточен на достижении моей цели — возвращении своего титула в полутяжелом весе. Я охотно проходил каждый тест USADA перед этим боем, и USADA подтвердило, что я говорил все это время, что я чистый спортсмен.

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Я искренне благодарен Атлетической комиссии Калифорнии и Энди Фостеру из-за того, что они делают правильные вещи и поддерживают меня в этом процессе. Я не могу дождаться поединка с Александром Густафссоном. Ничто не сможет меня сломить», — написал Джон в твиттере.

Ранее сообщалось, что турнир UFC перенесли из-за положительного допинг-теста бойца.