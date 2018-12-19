«Металлург» в серии буллитов обыграл «Ак Барс»

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Магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл казанский «Ак Барс» в серии буллитов (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

«Сталевары» к 45-й минуте встречи уступали со счетом 1:3, но смогли перевести игру в овертайм и серию послематчевых бросков. Победный буллит на счету Максима Матушкина.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)

1:0 — Михеев (Потапов) — 13:35

2:0 — Азеведу (Манухов, Батыршин) — 13:48

2:1 — Верещагин (Расмуссен) — 26:43

3:1 — Зарипов (Азеведу, Секач) — 30:33

3:2 — Пакаринен (Чибисов) — 44:13

3:3 — Эллисон (Матушкин, Мозякин) — 59:26 (6×5)

3:4 — Матушкин — 65:00 (ПБ)

«Ак Барс» остался третьим в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а «Металлург» — четвертым.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» подпишет контракт с игроком «Филадельфии».