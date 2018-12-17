Шесть россиянок вошли в десятку лучших на этапе юниорского Кубка IBU

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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко пришла пятой в спринте на первом этапе юниорского Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает «Советский спорт».

Спортсменка преодолела дистанцию с отставанием от лидера соревнования француженки Паулы Боте в 14 секунд. В десятку лучших вошли еще пять российских биатлонисток: Анастасия Кайшева, Анастасия Гореева, Эмма Тимербулатова, Полина Шевнина и Анастасия Халиуллина.

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В спринте у юниоров завоевал золото россиянин Вячеслав Малеев.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев высказался о скандале в сборной России по биатлону вокруг Антона Бабикова.