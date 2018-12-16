Объявлен стартовый состав сборной России на матч с Финляндией

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Стал известен стартовый состав сборной России по хоккею на матч Кубка Первого канала против команды Финляндии, сообщает «Советский спорт».

Стоит отметить изменение на позиции голкипера: в матче против финнов место в воротах займет Игорь Шестеркин, в прошлых двух матчах играл Илья Сорокин.

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Вратарь: Шестеркин.

Первое звено: Григоренко, Локтионов, Капризов, Нестеров, Блажиевский.

Второе звено: Гусев, Прохоркин, Барабанов, Гавриков, Токранов.

Третье звено: Кадейкин, Андронов, Плотников, Антипин, Елесин.

Четвертое звено: Кузьменко, Каблуков, Кетов, Шалунов, Педан, Василевский.

Мачт начнется в 17.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что скауты клубов НХЛ приехали на Кубок Первого канала.