Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева

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Прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Росбалт».

Ведомство заявило об этом после изучения обращения адвоката полузащитника «горожан» Игоря Бушманова.

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Было обнаружено, что следователи так и не установили все обстоятельства дела, которые нужно доказать, а сами следственные действия выполнены не полностью.

Начальнику Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве сказали устранить нарушения.

Помимо этого, у Кроме того, у генерального директора НАМИ Сергея Гайсина экспертиза не выявила никаких повреждений после инцидента с нападением футболистов.

Если к 8 февраля следователи не завершат расследование, Кокорину и Мамаеву могут изменить меру пресечения, выпустив из следственного изолятора.

Ранее форвард сине-бело-голубых рассказал о планах на Новый год.