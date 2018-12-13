Прокуратура нашла нарушения в расследовании дела Кокорина и Мамаева
Прокуратура Москвы нашла значительные нарушения в ходе расследования уголовного дела в отношении нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Росбалт».
Ведомство заявило об этом после изучения обращения адвоката полузащитника «горожан» Игоря Бушманова.
Было обнаружено, что следователи так и не установили все обстоятельства дела, которые нужно доказать, а сами следственные действия выполнены не полностью.
Начальнику Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве сказали устранить нарушения.
Помимо этого, у Кроме того, у генерального директора НАМИ Сергея Гайсина экспертиза не выявила никаких повреждений после инцидента с нападением футболистов.
Если к 8 февраля следователи не завершат расследование, Кокорину и Мамаеву могут изменить меру пресечения, выпустив из следственного изолятора.
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