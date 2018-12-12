Тренер «Шальке»: мы победили заслуженно

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Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Матч прошел в Германии и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

«Мы рады этой победе, доказали, что заслуженно вышли в плей-офф. В первом тайме мы контролировали мяч и игру, но лучший момент был у «Локомотива». Нам не хватало смелости, чтобы идти в обводку на флангах. После перерыва мы проявили характер против соперника, который садился все глубже и глубже».

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Тедеско также попросили найти общие детали у сегодняшней игры с первым матчем между командами в Москве.

«В первом матче у нас было намного больше проблем. Не удавалось нейтрализовать Фернандеша, которого сегодня не было. Но в то же время не было и Фарфана со Смоловым. В первом матче нам повезло, но сегодня мы победили заслуженно», — заявил он.

Ранее экс-тренер «Локомотива» прокомментировал итоги выступления команды в ЛЧ.