Тренер «Шальке»: мы победили заслуженно
Главный тренер «Шальке» Доменико Тедеско прокомментировал победу своей команды над «Локомотивом» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».
Матч прошел в Германии и завершился победой хозяев со счетом 1:0.
«Мы рады этой победе, доказали, что заслуженно вышли в плей-офф. В первом тайме мы контролировали мяч и игру, но лучший момент был у «Локомотива». Нам не хватало смелости, чтобы идти в обводку на флангах. После перерыва мы проявили характер против соперника, который садился все глубже и глубже».
Тедеско также попросили найти общие детали у сегодняшней игры с первым матчем между командами в Москве.
«В первом матче у нас было намного больше проблем. Не удавалось нейтрализовать Фернандеша, которого сегодня не было. Но в то же время не было и Фарфана со Смоловым. В первом матче нам повезло, но сегодня мы победили заслуженно», — заявил он.
Ранее экс-тренер «Локомотива» прокомментировал итоги выступления команды в ЛЧ.