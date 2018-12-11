Кокорин впал в легкую депрессию

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Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала о пребывании под стражей полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, сообщает «Спорт-Экспресс».

Оба футболиста по решению суда находятся в следственном изоляторе (СИЗО) «Бутырка». Они обвиняются в нанесении побоев и хулиганстве в центре Москвы.

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«Когда их поместили в изолятор временного содержания, а потом в СИЗО, тогда они испытали в шок. Но сейчас игроки уже все осознали. Уверена, что подобного с ними больше не произойдет. В целом, чувствуют себя нормально – оба спокойны. Мамаев полностью адаптировался. Кокорин во время последнего посещения около недели назад находился в легкой депрессии», — сказала Меркачева.

Кокорин и Мамаев находятся под стражей с октября 2018 года.

Ранее сообщалось, что мосгорсуд рассмотрит апелляции на продление ареста Кокорина и Мамаева.