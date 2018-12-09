Дзюба не попал в заявку «Зенита» на матч против «Рубина»

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Тренерские штабы питерского «Зенита» и казанского «Рубина» определились с составами команд на матч 17-го тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».

Отметим, что нападающий петербургского клуба Артем Дзюба в заявку на матч не попал.

Игра пройдет 9 декабря на домашней арене «Зенита» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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«Зенит»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Кузяев, Эрнани, Паредес, Шатов, Ерохин, Мак, Дриусси.

Запасные: М. Кержаков, Гойло, Смольников, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Мевля, Маммана, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Навас, Сорокин, Калинин, Абдуллин, Уремович, Камболов, Байрамян, Могилевец, Сагитов.

Запасные: Джанаев, Коновалов, Акмурзин, Степанов, Мухаметзянов, Шекари, Бухаров, Сапрунов.

Ранее Дзюба принял участие в записи видеоролика клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.