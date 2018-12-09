Косторная рассказала о предстоящем соперничестве с Загитовой и Кихирой

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Российская фигуристка Алена Косторная прокомментировала выступление в финале Гран-при в Ванкувере, передает «РИА Новости».

Спортсменка рассказала, что первое место является для нее неожиданным.

«Я не задумывалась о золоте, рассуждала так: может быть, да, а может, нет. Как распорядится судьба. Главное, сделать свое. Но я понимаю одно: этот сезон тяжелее, чем прошлый. Я понимаю, что в следующем мне уже придется выходить и соревноваться с Рикой Кихирой, Алиной Загитовой, Лизой Туктамышевой, надо набирать международный рейтинг», — заявила Косторная.

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Фигуристка одержала победу, набрав 217,98 баллов по итогам двух программ. Второй стала россиянка Александра Трусова, имея в активе 215,20 баллов, третья строчка принадлежит россиянке Алене Канышевой (198,14).

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова о проигрыше российской фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при.